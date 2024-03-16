В России появился надежный японский автомобиль по низкой цене

Зимой на отечественный рынок по параллельному импорту завезли японский Honda Fit Crosstar, который оказался надежным вариантом для российских дорог. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.

«Зимой в России появился Fit Crosstar в переднеприводной версии, зато с топовым двигателем 1.5 (124 л.с.). Сочетаются все моторы только с вариатором. Двигатель атмосферный и беспроблемный (если не заливать не положенный ему АИ-92), вариаторы Honda делает собственные – репутация у них лучше, чем у ниссановских Jatco. Подвеска жесткая и тряская, но терпеливая. Первые работы с ней придется проводить ближе к 100 тыс. км пробега», — отметил он.

Зиновьев добавил, что автомобиль богато оснащен и «очень надежен». Машина способна пройти 150 тыс. км серьезных поломок.

До этого был назван необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля с помощью игрушки — слайма, или лизуна.

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