Центробанк: россияне стали массово переходить на полисы каско

По итогам прошлого года в России число полисов каско увеличилось более чем на треть. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«Спрос на автокаско в 2023 году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми», — отмечает Банк России.

В пресс-службе уточнили, что высокий спрос на каско связан с резким ростом продаж новых автомобилей и популярностью недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков. Также водители стали чаще страховать подержанные машины.

Центробанк добавил, что в сегменте ОСАГО взносы увеличились на 18,8% — до 324,4 млрд руб., а число договоров — на 3%.

До этого ЦБ связал заморозку цен на иномарки с укреплением рубля и значительными складскими запасами автомобилей.

Ранее были раскрыты сроки, когда в России исчезнут автомобили на «механике».