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В Новороссийске водитель маршрутки избил подростка, который не оплатил проезд

В Новороссийске будут судить водителя маршрутки за избиение подростка

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Новороссийске перед судом предстанет водитель маршрутки, который избил 17-летнего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

«По версии следствия, вечером 14 декабря 2023 года между 60-летним водителем маршрутного такси и 17-летними подростками возник словесный конфликт из-за неоплаты проезда <...> Находясь на остановке общественного транспорта по улице Суворова станицы Раевской, в присутствии большого количества людей мужчина продолжил конфликт с молодым человеком. В процессе ссоры обвиняемый нанес ему один удар в лицо, причинив повреждения в виде ссадины. Затем фигурант замахнулся в сторону девушки, высказав ей угрозу применения насилия», — заявили правоохранители.

При этом в сети появлялась информация о том, что водитель якобы выволок пару из автобуса и избил. Сообщалось, что мужчина нанес несколько ударов ногой девушке в живот.

В итоге против водителя было возбуждено уголовное дело: мужчину обвинили в хулиганстве с применением насилия к несовершеннолетним (ч.2 ст. 213 УК РФ). Полиция направила дело на рассмотрение в суд.

До этого в Рязани приезжий мужчина за рулем напал на пешеходов. В результате конфликта женщине сломали нос, а ее муж получил перелом челюсти и сотрясение мозга.

Ранее выяснилось, почему водители сильно рискуют заболеть раком кожи.

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