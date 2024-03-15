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Выяснилось, насколько подорожают импортные автомобили с 1 апреля

Автоэксперт Бургазлиев: с апреля цены на импортируемые авто вырастут на четверть

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Depositphotos

На фоне введения новых правил таможенного оформления автомобилей, которые привозят в Россию из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), цены на машины вырастут почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.

«По моим расчетам, цены на такие автомобили могут увеличиться на 20–25%, — заявил автоэксперт.

До этого выяснилось, что с 1 апреля 2024 года в России ужесточат контроль над порядком расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС. Если налоги и сборы будут оплачены не в полном объеме из-за занижения таможенной стоимости машины, то россиянам придется доплатить за утилизационный сбор. При этом для тех, кто ввозят авто из ЕАЭС с процедурой растаможивания в РФ, ничего не изменится.

До этого тысячи россиян, которые заказали импортные автомобили у «частников», получили от ФТС требования оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам в размере 300–840 тыс. руб. Автовладельцы рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам, однако служба рассчитала их по коммерческим ставкам.

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