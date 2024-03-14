Россиянам рассказали, в каких регионах можно купить квартиру по цене китайского авто

В России стоимость некоторых автомобилей подскочила до уровня квартир. Издание Autonews.ru и «РБК Недвижимость» совместно провели исследование, в рамках которого сравнили цены на машины и жилье.

Согласно данным портала «Домклик», самую доступную квартиру можно купить в Оренбурге. В строящихся домах жилье продают в среднем за 3,7 млн руб. Если доплатить 100 тыс. руб., то можно приобрести GAC GS8 из Китая (3,8 млн руб.).

В Ульяновске жилье предлагают купить в среднем за 5 млн руб. По такой же стоимости можно приобрести седан Toyota Camry по параллельному импорту из Поднебесной. В Самаре ценник за квартиру достигает 5,4 млн руб. За эти же деньги предлагается приобрести кроссовер Volkswagen Tiguan L с полным приводом. Его также завозят в Россию по параллельному импорту из Китая.

В Саратове жилье продают в среднем за в 5,6 млн руб. Альтернативой квартире может стать полноприводный Kia Sorento в топовой комплектации с 2,5-литровым двигателем. Через параллельный импорт его можно приобрести за 5,5 млн руб. В Екатеринбурге же за жилье придется отдать 7 млн руб., однако вместо этого можно купить кроссовер Mazda CX-9 за ту же стоимость.

В Санкт-Петербурге, Омске и Иркутске средняя стоимость квартир оценивается 7,5 млн руб. Вместо жилья предлагается купить аналог BMW X6 - китайский кроссовер Avatr 11. В Москве и Севастополе квартиры продаются в среднем за 11,4 млн и 11,7 млн руб. соответственно. Выбор можно сделать в пользу кроссовера Porsche Macan за 11,8 млн руб.

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