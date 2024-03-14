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«АвтоВАЗ» добавит в Lada Vesta новые опции

В августе «АвтоВАЗ» оснастит Lada Vesta системой ESP

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Lada

«АвтоВАЗ» оснастит Lada Vesta системой ESP в августе. Об этом сообщил на брифинге для журналистов директор продуктовых программ и проектов компании Олег Груненков, пишет «Российская газета»

Ожидалось, что система появится в автомобилях уже в первой половине 2024 года. Ее разработкой занимается компания «Итэлма».

Груненков добавил, что Lada Vesta пока не получит адаптивный круиз-контроль, однако производитель намерен увеличить количество зимних опций.

Начальник управления по маркетингу АвтоВАЗ Анна Курочкина отметила, что объем продаж Lada Vesta по итогам текущего года превысит 100 тыс. машин. Половина из них придется на универсалы.

До этого выяснилось, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для Lada Vesta до семи оттенков.

Ранее «АвтоВАЗ» решил сделать из школьников и студентов сборщиков Lada.

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