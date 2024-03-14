Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водители с ожирением чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы

Диетолог Саволюк: у водителей с ожирением выше риск попасть в ДТП

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Водители с избыточным весом и ожирением подвержены более высокому риску попадания в ДТП и получения серьезных травм. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Среди водителей и шоферов избыточный вес и ожирение встречаются часто. Они входят в категорию повышенного риска развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта — то есть тех заболеваний, появление которых провоцирует лишний вес. Поэтому профпатологи часто отстраняют профессиональных водителей от работы, к примеру, нельзя отправлять на рейс человека, если у него в любой момент может случиться гипертонический криз», — объяснила медик.

На фоне ожирения у водителя также может развиться сахарный диабет II типа, который оказывает негативное воздействие на нервную систему водителя и снижает скорость его реакции. Ухудшает ее и остеохондроз, также развивающийся из-за лишнего веса. На фоне хронического болевого синдрома в пояснице водитель становится менее подвижным, что может привести к опасной ситуации на дороге.

«Водитель с ожирением всегда находится в более рискованном положении как во время дороги, так и при ДТП», — подытожила Саволюк.

Ранее были названы самые надежные автомобили Mazda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами