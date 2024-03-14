Водители с ожирением чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы

Водители с избыточным весом и ожирением подвержены более высокому риску попадания в ДТП и получения серьезных травм. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Среди водителей и шоферов избыточный вес и ожирение встречаются часто. Они входят в категорию повышенного риска развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта — то есть тех заболеваний, появление которых провоцирует лишний вес. Поэтому профпатологи часто отстраняют профессиональных водителей от работы, к примеру, нельзя отправлять на рейс человека, если у него в любой момент может случиться гипертонический криз», — объяснила медик.

На фоне ожирения у водителя также может развиться сахарный диабет II типа, который оказывает негативное воздействие на нервную систему водителя и снижает скорость его реакции. Ухудшает ее и остеохондроз, также развивающийся из-за лишнего веса. На фоне хронического болевого синдрома в пояснице водитель становится менее подвижным, что может привести к опасной ситуации на дороге.

«Водитель с ожирением всегда находится в более рискованном положении как во время дороги, так и при ДТП», — подытожила Саволюк.

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