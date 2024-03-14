Выяснилось, когда «АвтоВАЗ» покажет Lada Iskra

«АвтоВАЗ» проведет первую публичную презентацию своей новинки Lada Iskra 5 июня в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники в компании.

Они подтвердили, что производство модели было запланировано на текущий год, а в продажу она поступит в 2025-м.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Полная гамма кузовных модификаций новинки включает три версии. Их изображения уже опубликовал Роспатент. Как рассказывал глава компании Максим Соколов, Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta. Вторую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

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