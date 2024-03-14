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В РФ сократились запасы китайских автомобилей

К марту 2024-го запасы легковых машин из Китая снизились до 100 тыс. единиц

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Кирилл Брага/РИА Новости

В России сократились запасы автомобилей китайского автопрома. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Газпромбанк Лизинг» по итогам февраля 2024 года.

По данным издания, к марту запасы китайских автомобилей составили почти 100 тысяч единиц. Дилеры отмечают, что вместе с автомобилями могут исчезнуть и скидки на новые автомобили, а некоторые дистрибуторы уже отказываются от программ поддержки.

«Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в март — уже с полуторамесячным. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок держать долго большие дисконты попросту нет», — рассказал заместитель гендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

В «Газпромбанк Лизинг» отметили, что такого объема запасов, исходя из темпов продаж 2023 года, хватит на два-три месяца реализации.

До этого «Газета.Ru» писала, что владельцы китайских автомобилей в России зимой чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы, не заводящиеся в мороз двигатели, поломки стеклоочистителя и дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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