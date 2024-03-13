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В Балтии устроили соревнования по «грабежу» водителей на российских авто

«Известия»: страны Балтии соревнуются в санкциях на автомобили из РФ

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Depositphotos

Страны Балтии соревнуются в санкциях на автомобили с российскими номерами. Об этом сообщает телеканал «Известия».

С 13 марта Эстония ввела штрафы для владельцев машин из России в размере €400. При этом ее «соседи» решили действовать еще радикальнее. Латвия, например, с 15 марта будет изымать российские автомобили и передавать Украине. При этом владельца заставят выплатить штраф до €2 тыс. В Литве с 11 марта, помимо конфискации авто, ввели штраф до €6 тыс. Российские власти назвали подобные меры «грубейшим актом грабежа на государственном уровне».

До этого тысячи россиян, которые заказали импортные автомобили у «частников», получили от ФТС требования оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам в размере 300–840 тыс. руб.

Ранее «Яндекс.Такси» придумал новое наказание для заказчиков.

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