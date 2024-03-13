Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подешевели Volkswagen и Citroen из параллельного импорта

Дилеры снизили цены на Volkswagen и Citroen, завезенные в Россию

close
100%
dongchedi.com

Дилеры, торгующие автомобилями, завезенными в Россию по параллельному импорту, снизили цены на кроссоверы Volkswagen Teramont и Citroen C5 Aircross. Об этом сообщает autonews.ru.

Корреспондент издания, выступивший в роли потенциального клиента, выяснил, что в автосалоне крупного российского дилера завезенный из Китая Volkswagen Teramont можно приобрести за 7,84 млн рублей. В феврале 2024 года цена такого автомобиля составляла 8 млн рублей. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., семиступенчатой коробкой передач и полным приводом.

close
100%
Citroen

В автосалоне, предлагающем кроссоверы Citroen C5 Aircross, завезенные из Китая, такой автомобиль можно приобрести за 4,05 млн рублей. В прошлом месяце такой же автомобиль оценивали в 4,19 млн рублей. Сотрудник автосалона указал, что на автомобиль распространяется заводская гарантия в два года, также у машины русифицировано меню медиасистемы. Такие Citroen оснащаются турбомоторами 1.6 мощностью 175 л.с., АКП и передним приводом.

Ранее были названы цены на седаны Solaris HS российской сборки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами