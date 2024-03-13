В России подешевели Volkswagen и Citroen из параллельного импорта

Дилеры, торгующие автомобилями, завезенными в Россию по параллельному импорту, снизили цены на кроссоверы Volkswagen Teramont и Citroen C5 Aircross. Об этом сообщает autonews.ru.

Корреспондент издания, выступивший в роли потенциального клиента, выяснил, что в автосалоне крупного российского дилера завезенный из Китая Volkswagen Teramont можно приобрести за 7,84 млн рублей. В феврале 2024 года цена такого автомобиля составляла 8 млн рублей. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., семиступенчатой коробкой передач и полным приводом.

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В автосалоне, предлагающем кроссоверы Citroen C5 Aircross, завезенные из Китая, такой автомобиль можно приобрести за 4,05 млн рублей. В прошлом месяце такой же автомобиль оценивали в 4,19 млн рублей. Сотрудник автосалона указал, что на автомобиль распространяется заводская гарантия в два года, также у машины русифицировано меню медиасистемы. Такие Citroen оснащаются турбомоторами 1.6 мощностью 175 л.с., АКП и передним приводом.

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