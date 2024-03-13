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Рассекречена гибридная версия продающегося в России Jetour T2

В Китае рассекречена новая версия вышедшего на российский рынок Jetour T2

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Jetour

В Китае рассекречена гибридная версия внедорожника Jetour T2, сообщает Autohome. Автомобиль будет представлен в апреле на Пекинском автосалоне.

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Jetour

Длина автомобиля 4785 мм, колесная база — 2800 мм, на задней двери машины укреплен кофр квадратной формы. Под капотом новой версии внедорожника — бензиновый турбомотор 1.5 с непосредственным впрыском топлива мощностью 156 л.с. В наличии тяговая батарея емкостью 43 кВтч и гибридный привод. Общий запас хода на бензине и электричестве достигает 1,3 тыс. км. Исключительно на электротяге внедорожник способен проехать до 208 км. В салоне — медиасистема с 15-дюймовым экраном. Цена гибридной версии не объявлена.

Бензиновый Jetour T2 уже представлен на российском рынке. В нашей стране он предлагается с турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цена — от 3,8 млн рублей.

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