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Раскрыта стоимость седанов Solaris в России

Российские дилеры начали продавать Solaris HS по цене от 2 млн рублей

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Solaris

В России дилеры раскрыли цены на комплектации нового Solaris HS, копии седана Hyundai Solaris. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на продавцов.

Так, один российский дилер объявил о старте продаж седана Solaris HS с топовой связкой 123-сильного мотора и 6-ступенчатой коробкой «автомат». Примечательно, что на фото автомобили представлены без шильдиков. Предполагается, что снимки сделали на территории автозавода «АГР», а логотипы будут доклеивать позднее.

Седан в базовой версии Active Plus с таким силовым агрегатом продают за 2,06 млн руб. Автомобиль оснастили кондиционером, подогревом передних сидений, аудиосистемой с четырьмя динамиками и др. В комплектации Comfort седан с 123-сильным мотором и АКПП предлагают за 2,14 млн руб. Автомобиль получил систему климат-контроля, расширенный «зимний пакет» и круиз-контроль. В версии Comfort + Light, которую не анонсировал производитель, у машины есть светодиодные фары и кондиционер. Стоимость авто — 2,15 млн руб.

Комплектация Solaris HS Elegance продают за 2,23 млн руб. Цена вырастет на 20 тыс. руб. за черный металлик Black Pearl. Автомобиль оснастили легкосплавными колесами, камерой заднего вида, фарами со статичной подсветкой поворотов и т.д.

Отмечается, что в ближайшем будущем должны появиться доступные версии седана со 100-сильным атмосферником и «механикой». Стоимость подобных Solaris HS, а также комплектации Sportline, пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в России продавцы, пользующиеся «параллельным импортом», стали активно завозить в страну японские машины китайской сборки. На отечественном рынке таким образом появилась Nissan X-Trai.

Ранее ростовский водитель чуть не напоролся на шлагбаум, как в «Пункте назначения».

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