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В Финляндии с субботы будут задерживать авто с российскими номерами

С субботы в Финляндии будут задерживать автомобили с номерами РФ

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Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Власти Финляндии предупредили, что с 16 марта по стране могут начать задерживать автомобили с номерами РФ. Об этом говорится в заявлении директора департамента таможенного контроля страны Сами Ракшита.

«С ближайшей субботы водители, замеченных на дорогах зарегистрированных в России автомобилей, должны доказать контролирующим органам, что они имеют право пользоваться автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь соответствующие документы при себе в дороге, чтобы вы могли доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерными знаками, как только вас об этом попросят», — сообщил он.

До этого выяснилось, что владельцев транспортных средств на российских номерах, которые до субботы не покинут территорию Финляндии, может ожидать выплата таможенных сборов и НДС, а также эвакуация. В качестве исключений свои автомобили могут оставить студенты и обладатели срочного трудового договора, их машины могут остаться в Финляндии на определенных условиях.

Также исключение сделано для автомобилей, принадлежащих гражданину ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающему в РФ, а также членам семьи. Под исключения попали дипломатические автомобили.

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