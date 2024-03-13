Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобили Lada будут выставлять на футбольных стадионах

Lada выставят на стадионах, где будет играть ЦСКА

close
100%
Lada

«АвтоВАЗ» и ПФК »ЦСКА» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого автомобили Lada будут выставлять на стадионах, где основной состав ЦСКА будет проводить домашние матчи. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Также для болельщиков ЦСКА будут предусмотрены промоакции и маркетинговые активности от Lada. В частности, может быть возобновлена традиция разыгрывать на стадионе автомобили, уточняет ТАСС со ссылкой на советника президента «АвтоВАЗа» Алексея Иванченко.

«Когда обсуждали с [генеральным директором ЦСКА] Романом [Бабаевым], говорили, что на стадионе раньше разыгрывали «Жигули», было очень круто. Я думаю, что мы эту традицию возобновим, я думаю, что это будет дополнительным стимулом, чтобы приходить на стадион», — приводит агентство слова Иванченко.

Ранее россиянам показали новый кроссовер XCite X-Cross 7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами