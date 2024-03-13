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Автоэксперт объяснил популярность в России белорусского кроссовера

Автоэксперт Хайцеэр: российским автомобилистам близок бренд Belgee

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Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые вошел в десятку самых популярных на российском рынке автомобилей, так как более понятен и близок местным потребителям, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Под этим брендом в Россию завозят кроссоверы Geely Coolray первого поколения, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Речь идет о небольшом переднеприводном кроссовере, который в Белоруссии проходит полный цикл сборки, пояснил Хайцеэр.

«Марка Geely понятна. С учетом общего таможенного пространства, этим машинам легко к нам попадать», — считает эксперт.

Российским покупателям Geely Coolray нравится больше, чем «Москвич», так как производитель у него более «именитый», убежден Хайцеэр. В любом случае, потребителям выгодна любая конкуренция, заключил он.

Напомним, в марте белорусский кроссовер Belgee X50 впервые вошел в топ-10 лидеров российского рынка. Первое место топа по-прежнему занимает российская Lada.

Ранее стала известна дата начала продаж автомобилей SWM в России.

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