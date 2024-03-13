«Москвич» найдет себе нового китайского партнера

В текущем году автозавод «Москвич» собирается найти второго китайского партнера (помимо JAC Motors) для загрузки производства. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

«Вопрос находится на стадии переговоров. Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что в 2024 году «Москвич» собирается выпустить 22 тыс. автомобилей, при этом его производственные мощности рассчитаны на 180 тыс. машин. Источники утверждают, что в прошлом году автозавод уже пытался найти нового партнера, но цели так и не достиг. Есть вероятность, что поиски в этот раз также окажутся безуспешными.

До этого завод «Москвич» сообщил о многомиллиардных убытках. Для достижения уровня безубыточности ему нужновыпускать порядка 40 тыс. машин в год.

Ранее Nissan вернулся в Россию через китайский завод.