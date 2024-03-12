В Саратове нашелся кабриолет, возивший Гагарина

В Саратове выставили на продажу кабриолет, который, по утверждению продавца, возил космонавта Юрия Гагарина. Объявление опубликовано на сайте «Avito Авто». Речь идет о модели ЗИС-110Б 1952 года выпуска.

«Оригинальный кабриолет, не переделка! Парадная, встречала Гагарина! Все родное, документы новые РФ, требует косметики... Машина для коллекции», — написал продавец из Саратова.

Он отметил, что сейчас кабриолет находится в Москве. Приобрести машину предлагают за 52 млн рублей.

До этого выяснилось, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Granta с «автоматом» в свободную продажу. Партия будет насчитывать до 5 тыс. машин. «АвтоВАЗ» оснастит Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Сейчас в машинах семейства используется только 5-ступенчатая «механика». «АвтоВАЗ» собирается отгрузить одну часть новых авто социальным службам, а другую отдать в розничную продажу.

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