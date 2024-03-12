Раскрыта дата начала продаж автомобилей SWM в России

Итало-китайский бренд SWM (дочерняя компания Shineray) объявил дату премьеры своих автомобилей в России — она запланирована на 20 марта этого года, после чего стартуют официальные продажи. Об этом пишет Motor.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в рамках мероприятия покажут два кроссовера — G01F и G05 Pro. При этом изначально в линейке была также заявлена самая доступная модель G01. Кроссовер G01F можно будет приобрести в пятиместном варианте, а G05 Pro — в пяти- или семиместном. Оба автомобиля оснастили турбомотором на 1,5 л мощностью 139 л.с., который работает вместе с семиступенчатым «роботом».

Также в комплектацию кроссоверов входят светодиодная оптика, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и климат-контроль с ионизатором, панорамная крыша и электронные помощники.

Автомобили бренда SWM начали производить на заводе «Автотор» в Калининграде в апреле прошлого года. Но впоследствии старт продаж отложили на неопределенный срок.

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