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В Финляндии разъяснили, что будет, если авто на номерах РФ не вывезти до 16 марта

Финляндия может эвакуировать авто на российских номерах после 16 марта

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Алексей Даничев/РИА Новости

Владельцев транспортных средств на российских номерах, которые до субботы, 16 марта, не покинут территорию Финляндии, может ожидать выплата таможенных сборов и НДС, а также эвакуация. Об этом сообщается в пресс-релизе финской таможни.

В качестве исключений свои автомобили могут оставить студенты и обладатели срочного трудового договора, их автомобили могут остаться в Финляндии на определенных условиях.

Также исключение сделано для автомобилей, принадлежащих гражданину ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающему в РФ, а также членам семьи. Также под исключения попали дипломатические автомобили.

До этого сообщалось, что транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до субботы, 16 марта. 2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы. 7 марта в МИД России заявили, что Москва ответит Вильнюсу, если в Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами.

Ранее Эстония потребовала от владельцев авто с российскими номерами перерегистрировать их.

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