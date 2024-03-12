В Финляндии разъяснили, что будет, если авто на номерах РФ не вывезти до 16 марта

Владельцев транспортных средств на российских номерах, которые до субботы, 16 марта, не покинут территорию Финляндии, может ожидать выплата таможенных сборов и НДС, а также эвакуация. Об этом сообщается в пресс-релизе финской таможни.

В качестве исключений свои автомобили могут оставить студенты и обладатели срочного трудового договора, их автомобили могут остаться в Финляндии на определенных условиях.

Также исключение сделано для автомобилей, принадлежащих гражданину ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающему в РФ, а также членам семьи. Также под исключения попали дипломатические автомобили.

До этого сообщалось, что транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до субботы, 16 марта. 2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы. 7 марта в МИД России заявили, что Москва ответит Вильнюсу, если в Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами.

Ранее Эстония потребовала от владельцев авто с российскими номерами перерегистрировать их.