В Петрозаводске тракторист убрал снег с дороги вместе с асфальтом

В Петрозаводске снегоуборочный трактор решил спуститься прямо по лестнице и разрушил ее. Об этом сообщает группа «Живой Петрозаводск» в соцсети «ВКонтакте».

На видео показано, как трактор спускается прямо по лестнице на улице Правды в районе дома №42. По словам горожан, таким образом подрядчик уничтожает асфальт по всему городу.

«Так портят во всем городе. Снег чистят вместе с асфальтом, как говорится. Бордюры вывернуты, асфальт расчесан. Все в ажуре», — заявил житель Петрозаводска в комментариях к посту.

При этом некоторые горожане отмечают, что лестница находилась в плохом состоянии уже давно, а трактор просто «добил» ее.

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