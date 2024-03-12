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Россиянам объяснили, как не потерять стаж при замене водительских прав

Автоэксперт Светлов: без даты стажа в правах его можно потерять

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Максим Блинов/РИА Новости

Существует один способ не потерять стаж при замене иностранного водительского удостворения на российское. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на начальника отдела методологии по ОСАГО и Зеленой карте ПАО СК «Росгосстрах» Егора Светлова. Автоэксперт ответил на вопрос водителя, который собирается обменять права Республики Казахстан на российские.

«При оформлении страхового полиса водительский стаж автовладельца сохранится в том случае, если при выдаче документа Российской Федерации в водительское удостоверение будет вписана дата начала стажа из водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан», - рассказал Светлов.

До этого были названы способы, как отучить автоматическую коробку «пинаться». В первую очередь автоэксперты рекомендовали убедиться в том, что уровень масла в машине находится в пределах нормы, так как недостаточное его количество может привести к неплавным переключениям.

Ранее россиянам объяснили, почему мужчины весной начинают гонять за рулем.

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