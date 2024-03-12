Редкая модификация Lada Granta поступит в продажу

«АвтоВАЗ» выпустит до 5 тыс. автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителя.

«Часть машин пойдет социальным службам, часть пойдет в розничную продажу», — отметили в компании.

«АвтоВАЗ» оснастит Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Сейчас в машинах семейства используется только 5-ступенчатая «механика».

До этого сообщалось, что партия примерно из 1 тыс. автомобилей Lada Granta будет изготовлена для выполнения государственного заказа. Запас автоматических трансмиссий Jatco был обнаружен во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада. Lada Granta c автоматом будут снабжены двигателями мощностью 98 л.с.

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