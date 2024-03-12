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Эстония потребовала от владельцев авто с российскими номерами перерегистрировать их

Эстония потребовала перерегистрировать автомобили с российскими номерами

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Эстония потребовал от владельцев автомобилей с российскими номерами перерегистрировать машины не позднее 13 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

В противном случае нарушителям грозит штраф до €400. По данным на прошлый год, в местном регистре находилось 83 транспортных средства из России, с начала текущего года добавилось еще 13.

До этого сообщалось, что транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до субботы, 16 марта. 2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы. 7 марта в МИД России заявили, что Москва ответит Вильнюсу, если в Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. При этом российские дипломаты призвали россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

Ранее запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввела Эстония.

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