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В Подмосковье мужчина накинулся с кулаками на глухонемую водительницу такси

В подмосковном Дмитрове мужчина избил глухонемую водительницу такси

В Дмитрове мужчина избил глухонемую женщину, которая находилась за рулем такси. Об этом сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Она якобы не пропустила внедорожник и подрезала его. Водитель кулаком разбил стекло и начал бить женщину по лицу. После нанесения ударов мужчина увидел, что за рулем сидит девушка, убежал в машину и уехал», — говорится в публикации.

Произошедшее засняла камера, которая находилась в салоне автомобиля пострадавшей. Судя по изображению, инцидент произошел 8 марта. Как выяснилось, водительницей такси оказалась женщина 3-й группы инвалидности с тремя детьми. Нарушителя задержали правоохранители.

До этого на видео попал мужчина, который обстрелял в Дзержинске детей и автомобили. По предварительным данным, он открыл стрельбу вечером 11 марта. В тот же период времени некоторые дети возвращались домой с родителями из расположенного рядом детского сада.

Ранее новые автомобили Solaris дошли до дилеров.

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