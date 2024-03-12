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Машины «Атома» впервые вышли на российские дороги

«Атом» поставил на учет в ГИБДД четыре предсерийных электрокара

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На учет в ГИБДД поставили четыре предсерийных электромобиля российского проекта «Атом». Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на актуальную статистику по регистрации автомобилей.

Стартап принадлежит АО «Кама». Отмечается, что марку зарегистрировали как «Кама Атом», хотя изначально «Атом» позиционировался в качестве самостоятельного бренда.

Регистрация электромобилей в ГИБДД обозначает, что машины бренда уже могут выходить на российские дороги общего пользования для испытаний в различных климатических условиях.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года. По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Ранее в России дилеры впервые за долгое время повысили цены на подержанные авто.

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