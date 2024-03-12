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На видео попал мужчина, который из окна обстрелял детей и машины

Появилось видео с мужчиной, который обстрелял в Дзержинске детей и автомобили

В Дзержинске мужчина высунулся из окна жилого дома и стал стрелять по прохожим и машинам. Ролик с ним опубликовал Telegram-канал «Нижний №1».

«В Дзержинске мужчина стреляет из непонятного оружия по прохожим и машинам. Странного персонажа заметили на улице Попова. Он высунулся из окна квартиры и начал палить», — говорится в публикации.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу вечером 11 марта. В тот же период времени некоторые дети возвращались домой с родителями из расположенного рядом детского сада. По словам очевидцев, из несовершеннолетних никто не пострадал, однако все «очень испугались».

До этого появилось видео задержания наркоторговца, стрелявшего в гаишников в Кыштыме. Злоумышленник ранил одного из сотрудников в руку. Несмотря на это, мужчину удалось задержать. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Ранее были названы способы, как отучить автоматическую коробку «пинаться».

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