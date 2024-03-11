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Появилось видео задержания наркоторговца, стрелявшего в гаишников в Кыштыме

МВД опубликовало видео поимки наркоторговца, стрелявшего в гаишников в Кыштыме

Момент задержания наркоторговца на Porsche Cayenne, открывшего стрельбу по полицейским в Кыштыме, попал на видео. Запись с процессом задержания злоумышленника опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инспекторы ДПС остановили Porsche и потребовали у водителя документы. При проверке они заподозрили, что водительское удостоверение поддельное.

«В этот момент злоумышленник начал движение. Один из сотрудников ухватился за дверь машины, но остановить нарушителя ему не удалось. Полицейские начали преследование», — уточнила Волк.

Водитель остановил Cayenne у лесополосы и попытался сбежать, при этом открыл стрельбу по инспекторам и ранил одного из них в руку. Несмотря на это, мужчину удалось задержать. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Ранее в Рязани водитель Kia с «красивым» номером избил водителя Lada кулаком и ногой прямо за рулем.

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