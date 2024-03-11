Россиянам перечислили типичные уловки недобросовестных гаишников

Для того, чтобы создать условия для дачи взятки, недобросовестные инспекторы ГИБДД могут описать водителю несколько сценариев, похожих на реальные последствия правонарушений. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему нарушения таким образом, чтобы квалифицировать это нарушение можно было как выезд на встречную полосу, за который предусмотрено лишение прав. Замечания водителя при этом не принимаются. Второй спорный момент – умышленность или неумышленность сокрытия номерного знака, если он загрязнен», — перечислил Шапарин.

Согласно нормам КоАП, если водитель просто развернулся через сплошную линию разметки, ему грозит штраф 1-1,5 тыс. рублей, а если проехал по «встречке» хотя бы пару метров вперед — лишается водительского удостоверения. В случае с нечитаемыми или умышленно сокрытыми номерными знаками, наказание варьируется от минимального штрафа в 500 рублей до лишения прав, уточнил эксперт. Еще одна манипуляция — несертифицированные приборы измерения алкогольного опьянения.

«Зачастую инспектор показывает водителю не сертифицированный алкометр, а собственный алкотестер, который показывает нужный результат. После этого возникают коррупционные перспективы», — заключил Шапарин.

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