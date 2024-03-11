Стала известна цена автомобилей Solaris в России

Автомобили Solaris, дособранные из остатков деталей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, поступят в продажу через неделю по цене 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В дилерском центре марки ему сообщили, что партия седанов из 15 машин будет отгружена на этой неделе и поступит в продажу по цене в 2,4 млн рублей за машину в средней комплектации. Автомобиль снабжен мотором 1.6, среди опций — подогрев сидений.

При этом в автосалоне Санкт-Петербурга единственный оставшийся Hyundai Solaris 2022 года выпуска из старых запасов продается за 2,5 млн рублей.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге, на котором до 2022 года выпускали Hyundai Solaris и Creta, а также седаны Kia Rio и хетчбэки Rio X, в настоящее время перешел под контроль российского владельца — ООО «АГР». В конце февраля компания «АГР» сообщила о начале сборки машин под собственным брендом Solaris.

Ранее стало известно, что Kia Rio в феврале 2024 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке в России.