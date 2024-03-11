Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна цена автомобилей Solaris в России

В России поступят в продажу первые автомобили Solaris с бывшего завода Hyundai

close
100%
Solaris

Автомобили Solaris, дособранные из остатков деталей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, поступят в продажу через неделю по цене 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В дилерском центре марки ему сообщили, что партия седанов из 15 машин будет отгружена на этой неделе и поступит в продажу по цене в 2,4 млн рублей за машину в средней комплектации. Автомобиль снабжен мотором 1.6, среди опций — подогрев сидений.

При этом в автосалоне Санкт-Петербурга единственный оставшийся Hyundai Solaris 2022 года выпуска из старых запасов продается за 2,5 млн рублей.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге, на котором до 2022 года выпускали Hyundai Solaris и Creta, а также седаны Kia Rio и хетчбэки Rio X, в настоящее время перешел под контроль российского владельца — ООО «АГР». В конце февраля компания «АГР» сообщила о начале сборки машин под собственным брендом Solaris.

Ранее стало известно, что Kia Rio в феврале 2024 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами