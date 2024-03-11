Пассажиры автобуса вылезали через форточку после ДТП с «Газелью»

В Самаре пассажиры автобуса были вынуждены эвакуироваться из салона через форточку после ДТП. Об этом сообщает 63.ru.

Авария произошла на Алма-Атинской улице. По словам очевидцев происшествия, автобус Hyundai двигался по своей полосе, когда в него врезалась грузовая «Газель». В результате автобус отбросило к обочине, его правый борт прижало к сугробу и двери оказались заблокированы. Пассажиры стали эвакуироваться через форточку, водители остановившихся машин помогали им вылезти.

По предварительным данным, в автобус врезалась «Газель», которую буксировала другая «Газель». Водитель буксирующего автомобиля уехал с места происшествия. На фото с последствиями аварии видно, что у автобуса разбита передняя часть и погнута водительская дверь. У «Газели» моторный отсек сильно поврежден и засыпан порошком после применения огнетушителя. О пострадавших не сообщается.

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