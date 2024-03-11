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Экстренным службам могут разрешить таранить неправильно припаркованные машины

В Госдуму внесут законопроект, разрешающий таран неправильно припаркованных авто

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

Законопроект, наделяющий экстренные службы правом таранить припаркованные с нарушениями автомобили, будет внесен в Госдуму в конце апреля или начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова, который выступил с этой инициативой.

«Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля – начале мая», — приводит агентство слова Колунова.

Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов и Илья Вольфсон в сентябре 2023 года направили главе МЧС Александру Куренкову предложение освободить от уголовной и гражданской ответственности сотрудников экстренных служб, находящихся при исполнении, которые вынуждены таранить припаркованные машины при проезде к месту пожара. Также депутаты предложили оборудовать автомобили экстренных служб силовыми бамперами, которые сведут к минимуму повреждения спецтехники при таких инцидентах.

Ранее стало известно, что часть дорожных камер в России оказалась под угрозой отключения.

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