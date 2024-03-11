Раскрыто официальное изображение Tank 300 с мотором V6, который может прибыть в Россию

Принадлежащий китайской компании Great Wall автомобильный бренд Tank обнародовал официальные изображения новой модификации внедорожника Tank 300 с двигателем V6, сообщает Autohome.

Автомобиль получил заводской индекс Tank 330. Его продажи в Китае стартуют 16 марта 2024 года. Внедорожник снабжен бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 360 л.с., девятиступенчатой коробкой передач и полным приводом.

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Трансмиссия снабжена механической блокировкой дифференциала и понижающей передачей, она может работать в заднеприводном и полноприводном режиме. Также автомобиль способен буксировать прицеп массой 2,5 т.

Версия Tank 330 с мотором V6 может вслед за Китаем появиться в России. На нашем рынке внедорожник Tank 300 присутствует с мотором 2.0 в четырех комплектациях.

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