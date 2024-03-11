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Перечислены самые надежные модели Nissan

Автоэксперт Рязанов назвал Sentra, Juke и Tiida самыми надежными Nissan

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Среди присутствующих на вторичном рынке в России автомобилей Nissan наибольшей надежностью отличаются кроссоверы Juke, седаны Sentra, а также седаны и хетчбэки Tiida. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«На вторичном рынке еще можно найти ликвидные и надежные автомобили Nissan. В тройку лидеров по этим критериям входят Nissan Sentra, Nissan Juke и Nissan Tiida. Кузов у Nissan Sentra и Nissan Tiida отлично противостоит коррозии, а также обе модели имеют оптимальный клиренс для эксплуатации в России», — отметил Рязанов в беседе с изданием.

По его словам, кроссовер Nissan Juke отличается хорошими ходовыми характеристиками из-за наличия полного привода и большого дорожного просвета. Еще один плюс в пользу Nissan Juke, Sentra и Tiida — относительно доступные цены, аргументировал он.

Ранее был назван самый популярный подержанный автомобиль России в феврале.

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