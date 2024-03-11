В России часть дорожных камер могут отключить

Из-за возможного ужесточения требований к камерам фото- и видеофиксации нарушений ПДД часть этих устройств оказалась под угрозой отключения, пишет «Коммерсантъ».

Доработанный проект правил установки камер, отслеживающих дорожное движение, Минтранс представил на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины». Документ должен вступить в силу с 1 сентября. В третьей версии его проекта Минтранс отказался от идеи штрафовать за превышение скорости, указанной на динамических табло на магистралях, перевел в разряд обязательных ГОСТ от 2016 года, закрепляющий технические требования к погрешности измерений, составу фото- и видеоматериалов и другим параметрам камер.

Представители ряда региональных организаций, устанавливающих камеры, признали, что часть уже работающих устройств не соответствует этому ГОСТу.

Ранее в Башкирии водителя без прав дважды за неделю задержала ГИБДД по сигналу неравнодушного гражданина.