В Литве официально запретили автомобили с российскими номерами

В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами в 00:00. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по состоянию на 10 марта в стране оставалось около 50 машин. Эти машины, если они не выехали из Литвы, подлежат конфискации, а их владельцы наказываются за административное правонарушение штрафом в размере от 200 до 6 000 евро.

2 марта пресс-служба литовской таможни сообщила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию Литвы до 11 марта.

Официальный представитель Таможенного департамента Литвы Ирмина Фролову-Милашене заявила, что в Литве в настоящее время находится около 50 автомобилей с российскими номерными знаками, участвующих в дорожном движении. С понедельника этим транспортным средствам грозит конфискация.

Ранее сообщалось, что транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта.