Гаишники поймали тракториста, решившего пьяным почистить снег у жилых домов

В Свердловской области инспекторы ДПС отстранили от управления тракториста, который после употребления спиртного решил почистить снег у жилых домов. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в селе Городище Байкаловского района днем 10 марта. Инспекторы остановили трактор и проверили у водителя документы. Выяснилось, что он лишен права управления за вождение в нетрезвом состоянии и при этом снова был пьян.

«Водитель пояснил, что распивал спиртные напитки дома, после чего решил почистить снег возле жилых домов. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.1 ст.264.1 УК РФ», — отмечается в сообщении ГИБДД.

За повторное вождение в нетрезвом состоянии виновному грозит штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трех лет. Также законом предусмотрена конфискация транспортного средства.

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