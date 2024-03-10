В Москве у десятилетнего мальчика парализовало руку после удара током в автосалоне

В Москве десятилетнего мальчика ударило током в автосалоне, куда он приехал вместе с матерью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, 38-летняя женщина приехала в автосалон 8 марта, чтобы сдать на обслуживание свой автомобиль Kia. Ее сын решил подзарядить свой телефон от зарядного устройства для клиентов, которое торчало из розетки. Как только он дотронулся до устройства, произошел сильный хлопок.

Мать сама вызвала в автосалон скорую помощь. Ребенок получил электротравму и ожог кисти, его госпитализировали. Кроме того, у мальчика не работает левая рука.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, по факту получения травмы несовершеннолетним проводится проверка.

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