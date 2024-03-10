Сразу пять автомобилей столкнулись в Челябинске, есть пострадавшие

В Челябинске произошло массовое ДТП с пятью автомобилями, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды городской ГИБДД.

«В 17:00 (15:00 мск) на улице Марата столкнулись пять автомобилей: Lada Kalina, Lada Largus, Mercedes, BMW и Hyundai под управлением водителей 1993, 1974, 1986, 1979 и 1989 годов рождения», — сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в ДТП пострадали люди. В одной из поврежденных машин находился ребенок, уточняет 74.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

Один из них уточнил, что произошло лобовое столкновение автомобилей. На место ДТП прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее под Новороссийском машина без водителя сбила двух пешеходов.