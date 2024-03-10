Назван самый популярный в России автомобиль на вторичном рынке в феврале

Объем продаж на вторичном рынке в феврале 2024 года оказался самым низким за последние 12 месяцев. Наиболее популярной машиной на «вторичке» в последнем месяце зимы оказалась Kia Rio. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Согласно данным о перерегистрации машин, на первое место в феврале вышла Kia Rio с ростом в 16% по сравнению с показателями февраля прошлого года. Всего за месяц сменили владельцев 11 тыс. автомобилей этой модели. На втором месте ВАЗ-2107 (10,4 тыс. машин), на третьем — Lada 2114 (9,7 тыс. машин). На четвертой позиции Lada Granta: в феврале сменили владельцев 9,6 тыс. автомобилей этой модели.

За ней следуют Hyundai Solaris, Lada Priora, Ford Focus и Volkswagen Polo. Среди брендов лидером вторичного рынка в России по итогам февраля стала Lada (113,6 тыс. перерегистраций), за ней следуют Toyota (44,6 тыс.) и Kia.

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