Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый популярный в России автомобиль на вторичном рынке в феврале

Kia Rio в феврале оказался наиболее популярным подержанным авто в России

close
100%
Kia

Объем продаж на вторичном рынке в феврале 2024 года оказался самым низким за последние 12 месяцев. Наиболее популярной машиной на «вторичке» в последнем месяце зимы оказалась Kia Rio. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Согласно данным о перерегистрации машин, на первое место в феврале вышла Kia Rio с ростом в 16% по сравнению с показателями февраля прошлого года. Всего за месяц сменили владельцев 11 тыс. автомобилей этой модели. На втором месте ВАЗ-2107 (10,4 тыс. машин), на третьем — Lada 2114 (9,7 тыс. машин). На четвертой позиции Lada Granta: в феврале сменили владельцев 9,6 тыс. автомобилей этой модели.

За ней следуют Hyundai Solaris, Lada Priora, Ford Focus и Volkswagen Polo. Среди брендов лидером вторичного рынка в России по итогам февраля стала Lada (113,6 тыс. перерегистраций), за ней следуют Toyota (44,6 тыс.) и Kia.

Ранее стало известно, сколько автомобилей с российскими номерами могут конфисковать в Литве после 11 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами