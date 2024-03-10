Сочинка при детях обругала таксиста, когда он отказался везти пять человек

В Сочи женщина набросилась с оскорблениями на водителя такси, который прибыл по вызову, но отказался везти ее с детьми из-за недостатка мест в салоне машины. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

После того как выяснилось, что в автомобиле, рассчитанном на четверых пассажиров, собираются ехать пять человек, водитель отказался выполнять заказ. Разгоревшийся в связи с этим конфликт был снят на видео.

«Данные ваши? На каком основании вы в такси работаете?» — спросила у водителя пассажирка, а затем обругала его, в том числе с применением нецензурной лексики.

Водитель возразил, что не может перевезти пять человек, и демонстративно пересчитал пассажиров. Всего в машине собирались ехать трое детей и две взрослых женщины. О том, чем закончилась перепалка, не сообщается.

Ранее во Владивостоке задержали мужчину, который стрелял из револьвера на улице и бросался на автомобили.