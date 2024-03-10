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Водителя без прав поймали дважды за неделю по сигналу неравнодушного гражданина

Уфимец дважды за неделю сигнализировал в ГИБДД на водителя, ездящего без прав

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Телеграм-канал «Владимир Севастьянов»

В Уфе сотрудники ГИБДД дважды за неделю задержали водителя без прав за рулем автомобиля, на которого заявил в полицию неравнодушный гражданин. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова.

«Неравнодушный гражданин снова сообщил к нам в чат-бот, что водитель, которого ранее привлекли к ответственности, снова нарушает правила и уже на другой машине катается без прав. Для принятия мер реагирования информация передана сотрудникам Госавтоинспекции», — отмечается в сообщении.

Инспекторы остановили ВАЗ-2112 под управлением 18-летнего молодого человека и составили на него несколько административных протоколов, в том числе за повторное вождение автомобиля без прав. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.

Ранее в Новороссийске машина без водителя сбила двух пешеходов.

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