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Машина без водителя сбила двух пешеходов под Новороссийском

Под Новороссийском автомобиль без водителя наехал на двух человек

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Александр Вильф/РИА Новости

Под Новороссийском припаркованный автомобиль отбросило на двух пешеходов после того, как в него врезалась другая машина. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Авария произошла накануне вечером на дороге «Юровка-Раевка-Новороссийск». Водитель Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в две припаркованные машины — Kia Rio и Daewoo Matiz. От удара Kia Rio пришла в движение и сбила двух пешеходов, находившихся на обочине. Пострадавшие 19 и 27 лет госпитализированы с травмами. О состоянии 21-летнего водителя Lada не сообщается.

До этого в Москве водитель Mercedes-Benz, за которым погнались на патрульной машине сотрудники Росгвардии, пересел на заднее сиденье к пассажирам и пытался убедить росгвардейцев, что его автомобиль беспилотный.

Ранее во Владивостоке задержали мужчину, который стрелял из револьвера на улице и бросался на автомобили.

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