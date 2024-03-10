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Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной

Спикер ГПСУ Демченко: польские фермеры разблокировали КПП «Краковец»

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farmer.pl

Представитель украинской Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада» заявил, что польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Краковец» на границе с Украиной.

«Польские протестующие разблокировали КПП «Краковец», такую информацию мы получили от польских коллег», — сообщил он.

При этом он отметил, что блокада возобновится 13 марта. На остальных пропускных пунктах ситуация остается без изменений.

До этого заместитель главы украинского министерства экономики, торговый представитель республики Тарас Качка заявил, что импорт товаров на Украину автотранспортом за один месяц обрушился на 14% в связи с акциями протеста польских фермеров, заблокировавших пограничные контрольно-пропускные пункты. До этого он говорил, что Украина готова принять ограничения торговли с Евросоюзом, чтобы разрядить политический спор с Польшей.

Ранее в Польше прокомментировали возможную отправку солдат НАТО на Украину.

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