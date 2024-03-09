В Новой Москве в ДТП с четырьмя автомобилями пострадал ребенок

В ТиНАО в результате столкновения четырех автомобилей пострадали женщина и 9-летний ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на 55 км Киевского шоссе из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение 4-х транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали женщина-водитель и ее 9-летний пассажир», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого в Москве водитель Kia получил кулаком по лицу за просьбу уступить проезд и попал на видео. Конфликт успел запечатлеть видеорегистратор на автомобиле одного из очевидцев происшествия. Это помогло найти нарушителя и привлечь его к уголовной ответственности.

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