Названы преимущества перехватывающих парковок Собянина

В Москве рост числа перехватывающих парковок позволит разгрузить город. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на ведущего эксперта Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрея Борисова.

«Перехватывающие парковки за время работы Сергея Собянина столичным мэром уже давно стали привычным явлением для московских и подмосковных водителей. Это удобный способ оставить машину на организованной парковке и продолжить путь на городском транспорте, не создавая дополнительный трафик и экономя время в пути. Кроме того, если водитель действительно воспользуется перехватывающей парковкой по назначению – чтобы пересесть на метро, МЦК или МЦД – по возвращении парковка для него будет бесплатна», — отмечает автоэксперт.

Он добавил, что перехватывающие парковки пользуются большой популярностью среди жителей. В связи с этим у некоторых станций метро есть сразу несколько подобных парковок.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что к 2030 году в столице и области обустроят свыше 150 тыс. мест на перехватывающих парковках.

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