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Владельцам Rivian R2 предложили поставить палатку на крышу авто

В США кроссовер Rivian R2 получит палатку на крыше и походную кухню

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Rivian

Американский автопроизводитель Rivian собирается оснастить недавно дебютировавший электрокроссовер R2 палаткой и кухней. Об этом сообщает портал Car and Driver.

Отмечается, что новинку начнут производить только в 2026 году, однако будущие аксессуары, которые получит кроссовер, стали известны уже сейчас. Rivian R2 позиционируется как электромобиль для путешествий, поэтому в багажном отсеке разработчики предлагают установить походную кухню Travel Kitchen. Она включает в себя индукционную варочную панель, холодильник, емкость для воды, набор посуды и подвесной светильник для готовки ночью.

Кроме того, все сиденья в Rivian R2 будут раскладываться, образуя спальное место. При этом на крыше авто разработчики предлагают разбить палатку, которая напоминает домик на дереве. Чтобы залезть туда, придется воспользоваться входящей в комплект лестницей.

Rivian представил R2 в начале марта. Длина машины составляет 4714 мм, а колесная база — 2936 мм. Автомобиль получил фирменную светодиодную полосу во всю ширину передней части и фары в форме стадиона, которые позволяют легко распознать кроссовер на дороге. У машины массивный передний бампер, широкие колесные арки, большой дорожный просвет и выдвигающиеся ручки.

Ранее водитель Kia получил кулаком по лицу за просьбу уступить проезд и попал на видео.

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