Автобус зажал дверьми пенсионерку и сотню метров тащил ее по асфальту

В Санкт-Петербурге автобус зажал дверьми ногу пенсионерки и протащил женщину по асфальту сотню метров. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

По его данным, утром 9 марта в службу 112 обратилась 69-летняя петербурженка, которая пожаловалась на водителя автобуса. По ее словам, в 8:45 при посадке на остановке у станции метро «Проспект Большевиков» он слишком рано закрыл двери, в результате чего у нее оказалась зажата нога. Автобус поехал дальше и протащил женщину 50-100 метров по асфальту. Пенсионерка утверждает, что после этого водитель остановил автобус, выбросил из салона ее сумку и скрылся.

Женщину госпитализировали с травмой живота, однако вскоре отпустили.

По данному факту началась проверка. Отмечается, что место, где произошел инцидент, не видно с камер наблюдения.

До этого сообщалось, что в Уссурийске водитель пообещал оторвать вторую ногу ветерану СВО из-за замечания о парковке.

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