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На видео попал мужчина, которому сотрудник ДПС прострелил ногу

Появилось видео с мужчиной, которому сотрудник ДПС выстрелил в ногу из-за угроз

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В Ярославле сотрудник ДПС выстрелил в ногу мужчине, который угрожал ему ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Ярославской области.

«Во время проверки документов у водителя одного из автомобилей к инспектору ДПС ГИБДД подбежал неизвестный, агрессивно настроенный мужчина с ножом в руке. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал угрожать сотрудникам полиции и пытался одному из них нанести удар», — заявили в пресс-службе.

Злоумышленник не реагировал на предупреждения полицейских о применении табельного оружия, после чего один из них выстрелил мужчине в ногу. Правоохранители оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Позднее мужчину госпитализировали — им оказался местный житель, которого ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Было возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

До этого во Владивостоке из окна жилого дома обстреляли автомобили. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее выяснилось, кто отберет покупателей у новой Lada Vesta.

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