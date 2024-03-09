На видео попал мужчина, которому сотрудник ДПС прострелил ногу

В Ярославле сотрудник ДПС выстрелил в ногу мужчине, который угрожал ему ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Ярославской области.

«Во время проверки документов у водителя одного из автомобилей к инспектору ДПС ГИБДД подбежал неизвестный, агрессивно настроенный мужчина с ножом в руке. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал угрожать сотрудникам полиции и пытался одному из них нанести удар», — заявили в пресс-службе.

Злоумышленник не реагировал на предупреждения полицейских о применении табельного оружия, после чего один из них выстрелил мужчине в ногу. Правоохранители оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Позднее мужчину госпитализировали — им оказался местный житель, которого ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Было возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

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