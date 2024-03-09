Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке из окна жилого дома обстреляли автомобили

Житель Владивостока открыл огонь из окна жилого дома по проезжавшим мимо машинам

close
100%
Depositphotos

Во Владивостоке неизвестный мужчина устроил стрельбу по машинам прямо из окна жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья в своем Telegram-канале. До этого в сети распространялась информация о том, что злоумышленник обстрелял машину, в которой на тот момент находилась семья.

«Предварительно установлено, что днем 8 марта 2024 года в СМИ появилась информация о хулиганских действиях со стороны неустановленного в настоящее время лица, которое из квартиры дома по улице Ладыгина во Владивостоке открыло огонь из оружия по проезжающим во дворе дома автомобилям. Прокуратура района признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — заявили правоохранители.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

До этого неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле. Инцидент произошел 8 марта на дороге вдоль жилых домов по улице Взлетной. По словам девушки, которая находилась за рулем, она остановилась на светофоре для поворота, в этот момент неизвестный выстрелил в боковое стекло.

Ранее в Москве из-за ДТП с «КамАЗом» двух человек зажало в салоне авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами